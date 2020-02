Les Belges à l'étranger - Le Real Madrid de Thibaut Courtois, victorieux à Osasuna, maintient le cap

(Belga) Le Real Madrid de Thibaut Courtois s'est imposé 1-4 à Osasuna dimanche en fin d'après-midi pour le compte de la 23e journée de Liga. Menés 1-0, les Madrilènes ont inversé la tendance afin de signer un cinquième succès de rang et ainsi mettre la pression sur son dauphin du FC Barcelone, qui se rend dimanche soir la pelouse du Betis.

Le Real aura été mené pendant près de vingt minutes à la suite du goal d'Unai Garcia (1-0, 14e). Les Madrilènes sont toutefois rentrés aux vestiaires avec une avance d'un but grâce à Isco (33e) et une tête de Sergio Ramos sur corner (38e). C'est d'ailleurs le 90e but du capitaine de Ramos en faveur du Real. En seconde mi-temps, Lucas Vazquez (84e) et Luka Jovic (90e+2), montés au jeu, ont ajouté leur pierre à l'édifice. Au classement, le Real Madrid affiche 52 points et trône en tête du classement, avec une avance provisoire de six longueurs sur le Barça (46 pts), qui défiera les Sévillans dimanche soir (21h). Eden Hazard, qui a repris l'entraînement collectif cette semaine (jeudi), ne figurait pas parmi la sélection de dix-neuf joueurs établie par Zinédine Zidane. (Belga)