Les Belges à l'étranger - Leicester City, avec Praet et Tielemans, s'impose à Sheffield

Leicester City s'est imposé à Sheffield United 1-2 samedi dans le cadre de la troisième journée du championnat d'Angleterre de football. Youri Tielemans, remplacé à la 89e, et Dennis Praet, descendu à la 64e, ont participé à cette victoire. Jamie Vardy (38e, 0-1) et Harvey Barnes (70e, 1-2) ont inscrit les buts des 'Foxes', Oliver McBurnie (62e, 1-1) avait remis les deux équipes à égalité.

Au classement, Leicester (5 points) occupe la 3e position et Sheffield United (4) la 9e. Autre succès en déplacement sur le même score, celui de Crystal Palace à Manchester United (1-2). Christian Benteke est monté au jeu (75e) à la place de Jordan Ayew, l'auteur du but d'ouverture (32e, 0-1). Après que Marcus Rashford a manqué la transformation d'un penalty (70e), David James a égalisé pour les Red Devils (89e, 1-1). Ce n'était pas fini puisque Patrick van Aanholt a donné la première victoire de la saison aux Eagles (90e+3, 1-2). Au classement, ManU (5e) et Crystal Palace (10e) comptent 4 points. Christian Kabasele a assisté du banc à la défaite de Watford face à West Ham (1-3). Mark Noble a ouvert la marque pour les Hammers (3e, 0-1) et Andre Gray a égalisé pour les Hornets (17e, 1-1). Finalement, Sébastien Haller a fait pencher la balance du côté des visiteurs en signant un doublé (64e, 73e). West Ham totalise 4 points (13e) tandis que Watford est toujours bloqué à zéro (20e). Premier revers pour Brighton et Leandro Trossard face à Southampton (0-2). Une défaite escomptée puisque les Seagulls ont joué à dix suite à l'exclusion de Florin Andone, son attaquant roumain (30e). L'ex-Standardman Moussa Djenepo (55e) et Nathan Redmond (90e+1) ont donné ses trois premiers points à Southampton (17e). Brighton (4) est 7e. En Écosse, Aberdeen avec Funso Ojo a partagé l'enjeu à Kilmarnock (0-0). Après 3 journées, Aberdeen possède 4 points (5e) et Kilmarnock un seul (12e).