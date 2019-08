Les Belges à l'étranger - Liverpool, avec un but d'Origi, a écrasé Norwich, première réussie pour Thorgan Hazard

(Belga) Liverpool n'a pas éprouvé de gros problèmes à remporter son premier match du championnat d'Angleterre de football vendredi face à Norwich (4-1). Titulaire, Divock Origi a été remplacé par Sadio Mane (74e). Le Diable rouge a marqué le quatrième but des Reds (42e).

Liverpool a inscrit tous ses buts en première période par le défenseur de Norwich Grant Haley contre son camp (7e, 1-0), Mohamed Salah (19e, 2-0), Virgil van Dijk (28e, 3-0) et Origi (42e, 4-0). Teemu Pukki a réduit le score pour les Canaries (64e, 4-1). Lyon a dompté 0-3 l'AS Monaco réduit à dix suite à l'exclusion de Cesc Fabregas (30e). Au moment de la sortie de l'Espagnol, Moussa Dembélé avait déjà porté les Gones au commandement (5e). Memphis Depay (36e) et Lucas Tousart (80e) ont enfoncé les joueurs du Rocher. Jason Denayer était capitaine chez les Lyonnais et Nacer Chadli n'a pas quitté le banc de Monaco. Dortmund s'est qualifié pour le 2e tour de la Coupe d'Allemagne en s'imposant 0-2 sur le terrain de Uerdingen, une équipe de troisième division. Thorgan Hazard et Axel Witsel étaient dans le onze de base du Borussia, qui a ouvert le score à la 49e par Marco Reus. Paco Alcacer a doublé la mise sur coup franc direct à la 70e minute. Thorgan Hazard, qui disputait son premier match officiel pour Dortmund, a été remplace à la 88e minute. Aux Pays-Bas, le Sparta Rotterdam a dominé Venlo (4-1). Chez les vainqueurs, Dante Rigo est monté au jeu à la 89e et Dries Wuytens est resté sur le banc. Venlo a pourtant ouvert la marque par Peter van Ooijen (20e, 0-1). Mais en seconde période, Ibrahim Dervisoglu (56e, 1-1), Ragnar Ache (61e, 2-1), Abdou Harroui (83e, 3-1) également auteur de deux assists, et Lars Veldwijk (89e, 4-1) ont balayé leurs adversaires.