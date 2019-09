Les Belges à l'étranger - Liverpool est la dernière équipe avec le maximum de points

(Belga) Liverpool est la dernière équipe à posséder le maximum de points après la troisième journée du championnat d'Angleterre de football. Les Reds se sont imposés 3-1 face à Arsenal, qui comptait également deux victoires.

Joel Matip (41e) et Mohammed Salah (49e sur penalty, 59e) ont assommé les Gunners, qui ont réduit la marque par Lucas Torreira (85e, 3-1). Divock Origi est resté sur le banc des vainqueurs. Liverpool (9 points) est premier et Arsenal (6) reste deuxième en attendant en attendant les résultats des duels Manchester City Bournemouth et Tottenham-Newcastle prévus dimanche. En Allemagne, Schalke n'a pas fait le poids face au Bayern Munich (0-3). Titulaire, Benito Raman est sorti (51e) juste après que Robert Lewandowki a marqué son deuxième but (50e, 0-2). Auteur du but d'ouverture sur penalty (20e), l'attaquant polonais a signé un triplé (75e). Philippe Coutinho, la star brésilienne transférée cette semaine de Barcelone, a fait ses grands débuts en Bundesliga en entrant à l'heure de jeu. Avec quatre points, le "Rekordmeister" pointe provisoirement à la 4e place, derrière les trois équipes à six points, Dortmund, Fribourg et Leverkusen. (Belga)