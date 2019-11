Les Belges à l'étranger - Liverpool s'envole en tête, Tottenham engrange un 2e succès en championnat avec Mourinho

(Belga) Liverpool s'est envolé en tête de la Premier grâce à son succès 2-1 face à Brighton, samedi, lors de la 14e journée du championnat d'Angleterre. Les 'Reds' comptent désormais 11 points d'avance sur leurs plus proches poursuivants, Manchester City et Leicester.

Contre Brighton, le défenseur Virgil van Dijk a inscrit les deux buts de la tête, à chaque fois sur un coup de pied arrêté parfaitement botté par Alexander-Arnold, un coup franc de la droite d'abord (18e) puis un corner de la gauche (24e). Les 'Reds' ont connu une petite frayeur en fin de rencontre lorsque le gardien Alisson était exclu pour avoir touché le ballon de la main en dehors du rectangle (76e). Sur le coup franc qui suivait, son remplaçant Adrian se faisait surprendre par Dunk, qui tirait alors que le gardien était encore en train de placer son mur (79e). Malgré cela, Liverpool conservait son avantage. Divock Origi est monté à la 76e minute pour Liverpool. Leandro Trossard a lui fait son apparition à la 69e minute à la place de Bissouma du côté de Brighton. Liverpool profite parfaitement du faux pas (1-1) de Manchester City à Newcastle. Les 'Reds', 40 points (sur 42 possibles), comptent en effet 11 longueurs d'avance sur les 'Citizens' et sur Leicester, qui reçoit Everton dimanche. Brighton, 15 points, est 15e. Chelsea s'est incliné 0-1 face à West Ham. En l'absence de Tammy Abraham, c'est Olivier Giroud et non Michy Batshuayi qui a été titularisé en pointe. Cresswell a inscrit le seul but du match (48e). Chelsea, 26 points, est cinquième. West Ham, 16 points, est 13e. Tottenham est venu à bout de Bournemouth 3 buts à 2. José Mourinho a titularisé Toby Alderweireld dans l'axe et Jan Vertonghen comme arrière gauche. Un doublé d'Alli (21e et 50e) - après une superbe ouverture d'Alderweireld pour le deuxième but - et un but de Sissoko ont donné une avance confortable aux 'Spurs'. Wilson a réduit l'écart en réalisant un doublé (73e et 90e+6). Tottenham, 20 points, occupe la cinquième position. Bournemouth, 16 points, est 12e. Crystal Palace, où Christian Benteke est monté au jeu à la 82e minute, s'est imposé 0-2 à Burnley. Les deux équipes totalisent 18 points. (Belga)