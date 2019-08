Les Belges à l'étranger - Liverpool se rassure contre Lyon et Denayer

(Belga) Après trois défaites et un partage lors de ses quatre dernières sorties, Liverpool a regoûté à la victoire en amical face à Lyon mercredi. Les Champions d'Europe se sont imposés 3-1, trois jours après leur défaite 0-3 face à Naples.

Plusieurs Belges étaient concernés par cette rencontre. Jason Denayer a débuté le match dans les rangs français et a été remplacé à la pause. En face, Simon Mignolet et Divock Origi ont fait leur montée sur la pelouse à l'heure de jeu. Memphis Depay avait ouvert le score sur penalty en faveur de Lyon (4e). Roberto Firmino (17e), un but contre son camp de Joachim Andersen, et Harry Wilson ont renversé la situation en faveur des Reds. Adnan Januzaj était lui aussi enngagé en amical en fin d'après-midi. Il a disputé toute la rencontre lors de la victoire de la Real Sociedad contre Alaves (1-0).