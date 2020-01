Les Belges à l'étranger - Lyon, avec Denayer en fin de match, renverse Bordeaux

(Belga) Lyon s'est imposé 1-2 sur la pelouse de Bordeaux, samedi, dans le cadre de la 20e journée du championnat de France. Jason Denayer est monté en toute fin de rencontre du côté des Gones.

Laissé sur le banc, Denayer a vu son remplaçant Andersen offrir le but d'ouverture à Bordeaux. Pressé par De Préville dans sa surface, le défenseur danois a voulu passer en retrait à Lopes, mais Briand a surgi et donné l'avantage aux locaux (15e). Lyon a renversé la situation en trois minutes grâce au duo Dembélé-Cornet. Servi par Dembélé, Cornet a égalisé d'une frappe de l'entrée du rectangle (50e). Les rôles s'inversaient trois minutes plus tard: Cornet servait Dembélé qui ne tremblait pas devant Costil. Dembélé a ensuite tiré sur la transversale, à nouveau sur une passe de Cornet (75e). En fin de match, le but égalisateur de Koscielny a été annulé après l'intervention du VAR pour hors-jeu. Voulant préserver son avantage, Rudi Garcia a fait monter Denayer pour Aouar en fin de partie (89e). Lyon remonte provisoirement en cinquième position avec 29 points. Bordeaux (26 points) est 13e. (Belga)