Les Belges à l'étranger - Man City et De Bruyne piégés par Crystal Palace, Trossard buteur avec Brighton

Manchester City a dû se contenter d'un partage 2-2 face à Crystal Palace au terme d'une rencontre rocambolesque de la 23e journée de Premier League à laquelle Kevin De Bruyne a pris part. Au classement, les Cityzens comptent 48 points et observent le leader Liverpool (61 pts et 2 matchs de moins) de très loin.

Devant son public, Manchester City a logiquement pris les choses en main dans cette rencontre mais n'a récolté qu'une frappe sur la barre sur un coup franc de Kevin De Bruyne (16e). Et City s'est ensuite fait surprendre sur corner avec le but du 0-1 signé Cenk Tosun (39e). Les Skyblues ont chassé longtemps après l'égalisation et ont fini par l'obtenir à la 82e avec le 250e but de Sergio Agüero sous les couleurs de Manchester City (82e). Mieux, l'Argentin de 31 ans a même inscrit un deuxième but de la tête cinq minutes plus tard pour faire 2-1 (87e). Mais alors que la victoire semblait en poche, un effort individuel de Wilfried Zaha a fait trembler la défense locale pour finalement forcer le but contre son camp de Fernandinho (90e). Également engagé sur le coup de 16 heurs, Leandro Trossard a lui aussi obtenu un point avec Brighton contre Aston Villa. Le Diable Rouge y a d'ailleurs contribué en inscrivant le 3e but de sa saison en Premier League d'un joli tir croisé du gauche (38e). L'égalisation de Jack Grealish (75e) n'a finalement pas permis à Brigthon de décoller de sa 14e place au classement (25 pts). Contrairement à Manchester City, Wolverhampton a su concrétiser sa remontée. Menée 2-0 à Southampton, l'équipe de Leander Dendoncker (présent 90 minutes) a marqué trois buts en deuxième mi-temps grâce à Pedro Neto (53e) et Raul Jimenez (65e et 76e). Les Wolves grimpent à la 6e place de Premier League avec 34 points.