Les Belges à l'étranger - Manchester City en finale de la Coupe de la Ligue, l'Inter en demi-finale de la Coupe

(Belga) Vainqueur 1-3 à l'aller à Old Trafford, Manchester City s'est qualifié pour la finale de la Coupe de la Ligue dont il est le double tenant du titre bien que battu sur son terrain par Manchester United (0-1). Kevin De Bruyne a été remplacé tout en fin de match chez les Citizens. L'Inter Milan, avec Romelu Lukaku, a battu la Fiorentina 2-1 en quarts de finale de la Coupe d'Italie.

Bien que se heurtant à une défense regroupée dans ses trente derniers mètres, City a fait le jeu dans le camp adverse. David De Gea a eu un réflexe sur une tête plongeante de Sergio Agüero aux six mètres (7e) et a sorti du pied un envoi de Riyad Mahrez (8e). Alors qu'United a eu chaud, Nemanja Matic lui a donné l'avance sur un coup franc de Fred frappé vers le point de penalty mal repoussé de la tête par les Citizens (35e, 0-1). Juste avant le repos, De Gea a encore sauvé les Red Devils en sortant de son rectangle pour devancer Agüero, qui était absolument seul après une passe en retrait mal dosée de Victor Lindelöf (45e+2). United a pris des risques en seconde période. De Gea a encore signé quelques solides arrêts avant que Matic ne soit exclu (76e, 2 jaunes). Guardiola a effectué plusieurs changements dont celui de Kevin De Bruyne pour John Stones (90e). Mais cela n'a pas changé grand-chose pour les Citizens, qui affronteront Aston Villa en finale le 1er mars. En championnat, Liverpool a aligné un nouveau succès face à West Ham mercredi (0-2). Mohammed Salah sur penalty (35e, 0-1) et Alex Oxlade-Chamberlain (52e, 0-2) ont inscrit les buts des Reds, leaders incontestés de la compétition. Après 24 journées, ils comptent 70 points, 19 de plus que Manchester City. Titulaire avec Liverpool, Divock Origi a été remplacé (69e). En Italie, l'Inter s'est qualifié pour les demi-finale de la Coupe au détriment de la Fiorentina. Antonio Candreva (44e, 1-0) et Nicolo Barella (67e, 2-1) ont signé ce succès tandis que Martin Caceres avait momentanément égalisé pour les Florentins (60e, 1-1). Aligné en duo avec Lautaro Martinez et Alexis Sanchez en soutien, Lukaku a cédé sa place au jeune Sebastiano Espositio, 17 ans, en fin de match (88e). En demi-finale, l'Inter affrontera Naples. En Espagne, le Real Madrid s'est promené à Saragosse (D2) en huitièmes de finale de la Coupe (0-4). Raphaël Varane (6e), Lucas (32e), Vinicius (72e) et Karim Benzema (79e) ont été les artilleurs merengues. Thibaut Courtois est resté sur le banc et Eden Hazard, blessé, était absent. Adnan Januzaj a suivi du banc la qualification de la Real Sociedad au détriment d'Osasuna (3-1). En France, le PSG -sans trois de ses quatre magnifiques ni Thomas Meunier- s'est qualifié pour les quarts de finale de la Coupe au détriment de Pau (0-2). Leandro Parades, capitaine pour l'occasion, a ouvert la marque (25e, 0-1) sur passe de Mauro Icardi, le magnifique présent, et Pablo Sarabia a doublé l'écart (53e, 0-2). Le PSG n'a pas trop tremblé face au pensionnaire de National (D3) mais a perdu Colin Dagba sur blessure. Strasbourg sans Matz Sels s'est incliné à Marseille (3-1). Bouna Sarr (32e, 1-0), Dimitri Payet sur penalty (43e, 2-0) et Boubacar Kamar (90e+5, 3-1) ont assuré la qualification des Olympiens. Strasbourg, qui a terminé à dix suite à l'exclusion d'Abdallah Ndour (86e), a réduit son retard pas Benjamin Corgnet (59e, 2-1). En Ecosse, le Celtic a eu besoin d'une mi-temps pour battre St. Jonhstone (0-3) lors d'un match comptant pour la 23e journée. Boli Bolingoli-Mbombo, non retenu, n'a pas participé à la fête. Au classement, les Bhoyz son premiers avec 61 points, 5 de plus que les Rangers, vainqueurs 2-0 de Ross County, mais qui comptent un match de moins. (Belga)