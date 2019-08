Les Belges à l'étranger - Manchester City et De Bruyne battent Liverpool pour débuter leur saison par un trophée

(Belga) Manchester City a remporté, à l'issue d'une séance de tirs au but (5-4), un Community Shield haletant. Le score était d'un but partout au terme des nonante minutes après les réalisations de Raheem Sterling (12e) et Joël Matip (77e). Seul le Néerlandais Georginio Wijnaldum a raté son penalty. Kevin De Bruyne a joué 89 minutes pour les Cityzens alors que Divock Origi est sorti à la 79e côté Reds.

Manchester City, champion d'Angleterre en titre et vainqueur de la FA Cup, affrontait donc Liverpool, vainqueur de la C1 et vice-champion, dans ce traditionnel lever de rideau du foot anglais. Sterling a permis aux troupes de Pep Guardiola de mener, à la finition d'un beau mouvement collectif où Kevin De Bruyne était impliqué. Mais les Liverpuldiens ont répliqué en seconde période au terme d'une période de domination qui a notamment vu Mo Salah hérité de plusieurs occasions franches. A la réception d'un centre de Virgil Van Dijk, Joël Matip a égalisé d'une tête de près. Aux tirs au but, seul Wijnaldum n'est pas parvenu à marquer, se heurtant à un décisif Claudio Bravo et offrant donc à City son premier titre de la saison. C'est la 6e fois que les Skyblues remportent ce trophée, la seconde de suite. (Belga)