Les Belges à l'étranger - Matz Sels et Strasbourg battus par Marseille

(Belga) Matz Sels et Strasbourg se sont inclinés 2-0 face à l'Olympique de Marseille dimanche soir en clôture de la 10e journée de Ligue 1. Le portier belge a disputé toute la rencontre et a dû se retourner à la 3e minute sur une reprise à bout portant de Boubacar Kamara et dans les arrêts de jeu sur un penalty de Kevin Strootman (90e+5).

Le club alsacien reste embourbé en fond de classement, à l'avant dernière place, à égalité avec la lanterne rouge Dijon (9 pts). Marseille (16 pts) monte pour sa part à la 5e place à trois points du second rang occupé par Nantes. Le PSG trône en tête avec 24 points. (Belga)