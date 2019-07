Les Belges à l'étranger - Mertens et Naples refilent trois buts à Mignolet et Liverpool

(Belga) Naples n'a pas épargné Liverpool avec un succès 3-0 dimanche lors d'une rencontre amicale organisée à Édimbourg en Écosse. Dries Mertens a pris part à la première période et a délivré une passe décisive à Lorenzo Insigne, auteur du premier but des Italiens.

En face, Simon Mignolet a disputé toute la rencontre et a également dû se retourner sur les frappes de Milik (29e) et Younes (52e). Divock Origi a lui aussi entamé la rencontre mais a été remplacé à l'heure de jeu. Jason Denayer était pour sa part engagé avec Lyon à Londres pour un amical contre Arsenal. Les Gones se sont imposés 2-1 grâce à un doublé de Moussa Dembele alors que Pierre-Emerick Aubameyang avait donné l'avantage aux Gunners. Denayer a joué tout le match. Enfin Michy Batshuayi a participé à la victoire 3-4 de Chelsea contre Reading (D2). L'attaquant des Diables rouges a délivré une passe décisive sur le dernier but des siens, signé Mason Mount. (Belga)