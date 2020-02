Les Belges à l'étranger - Montpellier, rapidement réduit à 10 puis à 9, corrigé par le PSG et Meunier

(Belga) Le Paris Saint-Germain n'a éprouvé aucune difficulté samedi à se débarrasser de Montpellier à domicile (5-0) lors de la 22e journée de Ligue 1. Les affaires des Parisiens ont été facilitées par l'exclusion rapide du portier visiteur Dimitry Bertaud après seulement dix-sept minutes de jeu pour une intervention de la main en dehors de sa surface. Thomas Meunier, titulaire, a disputé les nonante minutes.

Avant l'exclusion de Bertaud, le PSG avait déjà pris les devants via Pablo Sarabia après huit minutes de jeu. Angel Di Maria (41) et Daniel Congre contre son camp (44) ont permis aux troupes de Thomas Tuchel de porter leur avance à 3-0 avant le repos. En seconde période, Kylian Mbappe (57) et Layvin Kurzawa (65) ont corsé l'addition. En toute fin de rencontre, Montpellier a été réduit à neuf à la suite de l'exclusion de Joris Chotard (88). Le Paris Saint-Germain s'envole encore un peu plus en tête avec 55 points, soit treize de plus que Marseille qui se déplace dimanche à Bordeaux. Dans le championnat d'Écosse, Stephane Omeonga était titulaire lors du match nul d'Hibernian à domicile face à Saint Mirren (2-2). Les visiteurs avaient pris deux buts d'avance grâce à Conor McCarthy (14) et Tony Andreu (18) avant qu'Hibernian ne réduise la marque via Scott Allan (25). À deux minutes du repos, Christian Doidge a rétabli l'égalité sur un assist d'Omeonga. Hibernian est sixième au classement avec 30 points après 24 journées.