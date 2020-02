Les Belges à l'étranger - Naples et Mertens, auteur d'un assist, s'imposent contre le Torino

(Belga) Dries Mertens a été l'auteur d'un assist lors de la victoire 2-1 de Naples contre le Torino samedi soir lors de la 26e journée de Serie A. Le Diable Rouge, qui deviendra le meilleur buteur de l'histoire du club italien en cas de nouveau but, est monté au jeu à la 74e minute. Avec un troisième succès de rang, les Partenopei sont sixièmes avec 39 points et replacés dans la course à l'Europe.

Kostas Manolas a marqué le premier but (19e) avant que Di Lorenzo, parfaitement servi par Dries Mertens, ne fasse le break (82e). Les Turinois, quinzièmes avec 27 points, ont sauvé l'honneur dans le temps de jeu additionnel via Edera (90e+1). En France, Matz Sels et Strasbourg se sont lourdement inclinés sur le terrain de Montpellier (3-0) lors de la 27e journée de Ligue 1. Le portier belge a encaissé trois buts en l'espace de 8 minutes par Teji Savanier (57e s.p., 65) et Gaetan Laborde (61e). Les Héraultais sont cinquièmes avec 43 points alors que le RCSA pointe à la 8e place (38 pts). Thomas Foket, titulaire à l'arrière droit avec le Stade de Reims, a été contraint au nul à l'AS Monaco (1-1). Wissam Ben Yedder a ouvert le score sur penalty pour les Monégasques à la 31e avant qu'Hassane Kamara ne rétablisse l'égalité (58e). L'ASM et Reims sont 6e et 7e au classement avec respectivement 40 et 38 unités. Enfin, Aaron Leya Iseka, monté au jeu à la 57e minute du côté de Toulouse, n'a pas pu éviter la défaite au Téfécé contre Rennes (0-2). Les Toulousains sont derniers avec 13 points, soit quatorze de moins que le premier barragiste. (Belga)