Les Belges à l'étranger - Naples s'impose à la Fiorentina (3-4) avec un premier but de Mertens

Dries Mertens, qui a joué tout le match, a inscrit le premier but de la saison de Naples samedi lors de la victoire à la Fiorentina (3-4). Le Diable Rouge a relancé son équipe, qui était menée à la marque sur un penalty transformé par Erick Pulgar (9e, 1-0).

Lorenzo Insigne, qui avait servi Mertens sur le premier but (38, 1-1), a porté Naples au commandement sur penalty (43e, 1-2). Nikola Milenkovic, sur passe de Pulgar, a égalisé pour les Florentins (52e, 2-2). José Callejon a encore redonné l'avance aux Napolitains (56e, 2-3) mais Kevin-Prince Boateng a encore bloqué l'envolée adverse (65e, 3-3). C'est alors qu'Insigne, auteur de deux buts et de deux assists, a donné la victoire aux siens (67e, 3-4). Ce match a été marqué par la montée de Franck Ribery au jeu pour la Viola à la 78e. L'ailier français est arrivé à Florence il y a trois jours après avoir évolué au Bayern Munich pendant douze saisons. En France, Brest tient sa première victoire en battant Reims (1-0) après la troisième journée. Le club breton s'est imposé grâce à un but Gaëtan Charbonnier, un ancien Rémois (87e). Thomas Foket a joué tout le match avec les Champenois, qui ont essuyé leur premier premier revers et déchantent après leur succès inaugural à Marseille (0-2). Brest (5 points) est 5e et Reims (4) pointe en 7e position. Aux Pays-Bas, Cyriel Dessers a inscrit le but du partage de Heracles contre Vitesse (80e, 1-1). Brian Linssen avait ouvert la maqreu pour l'équipe d'Arnhem (66e). Après 3 journées, Vitesse est deuxième (8 points) et Heracles (2) est 14e.