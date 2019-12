Les Belges à l'étranger - Pas de 9e succès de rang pour Tielemans et Praet, Batshuayi joue 15 minutes avec Chelsea

(Belga) Leicester City n'est pas parvenu à aligner un neuvième succès de rang samedi après-midi lors de la 17e journée de Premier League. Les Foxes ont partagé 1-1 face à Norwich et perdent deux points sur Liverpool, désormais distant de 10 longueurs. L'équipe de Youri Tielemans et Dennis Praet reste néanmoins deuxième.

Le deux Diables rouges étaient tous les deux titulaires mais leur cohabitation sur la pelouse n'aura duré que 45 minutes. Praet a en effet été remplacé à la pause. Le score était alors déjà de 1-1. Lancé en profondeur, le Finlandais Teemu Pukki a encore fait des siennes en plantant son 9e but de la saison en championnat (26e). Jamie Vardy lui a répondu à la 38e avec un coup de tête au premier poteau qui a forcé le portier Tim Krul a pousser le ballon dans sa propre cage. Incertain sur une frappe de Tielemans qui a heurté le poteau en première période et sur un nouvel essai de Vardy en deuxième mi-temps, le gardien néerlandais a évité d'encaisser un second but. Chelsea, 4e, recevait pour sa part Bournemouth. Un match qui a tourné à la faveur des Cherries (0-1) grâce à un but à la 84e de Dan Gosling. Habitué de la banquette, Michy Batshuayi a fait son entrée au jeu à la 78e minute. Au classement, les Blues restent 4es avec 29 points mais essuyent une 4e défaite lors des cinq derniers matches. Vainqueur 2-0 contre Aston Villa, Sheffield United s'est rapproché à 4 points de Chelsea et occupe une surprenante 5e place. Dans les rangs des Villains, Bjorn Engels n'a pas joué. (Belga)