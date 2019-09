Les Belges à l'étranger - Première victoire de la saison en Premier League pour Dendoncker et Wolverhampton

(Belga) Wolverhampton a signé la première victoire de sa saison en Premier League en battant samedi Watford (2-0) lors de la 7e journée de championnat. Dendoncker, élément devenu incontournable dans le milieu des Wolves, a disputé toute la rencontre alors que Christian Kabasele est resté sur le banc des Hornets. Matt Doherty a ouvert le score (18e) avant que Daryl Janmaat ne marque contre son camp (61e). Les Wolves grimpent à la 13e place (7 pts) alors que Watford, dernier, accuse déjà quatre longueurs de retard sur le 17e et premier sauvé.

Tottenham et ses défenseurs belges Jan Vertonghen et Toby Alderweireld ont connu une rencontre compliquée face à Southampton. Aux commandes après un but de Tanguy Ndombele (24e), Tottenham a vu le match basculer avec l'exclusion pour deux cartes jaunes de Serge Aurier (27e, 31e) et le but égalisateur de Danny Ings (39e) sur une énorme erreur du Français Hugo Lloris. L'équipe de Mauricio Pochettino a ensuite pu compter sur son buteur maison Harry Kane, buteur décisif à la 43e (2-1). Bjorn Engels a joué l'intégralité du partage entre son équipe d'Aston Villa et de Burnley (2-2). Les Villans ont mené à deux reprises grâce à El-Ghazi (33e) et McGinn (79e) mais Burnley a chaque fois recollé au score via Rodriguez (68e) et Wood (81e). Double buteur en Coupe de la Ligue en milieu de semaine, Michy Batshuayi est monté à la 84e minute de jeu lors de la victoire de Chelsea contre Brighton, toujours privé de Leandro Trossard, blessé. Les Blues se sont imposés 2-0 grâce à un penalty de Jorginho (50e) et un but de Willian (76e). Christian Benteke est resté sur le banc de Crystal Palace lors de la victoire des Eagles contre Norwich (2-0). Le milieu de terrain serbe Luka Milivojevic, ancien d'Anderlecht, a marqué sur penalty (21e) avant qu'Andros Townsend ne scelle le sort du match dans les arrêts de jeu (90e+2). Au classement, Tottenham est 4e (11 pts), Chelsea 6e (11 pts), Crystal Palace 9e (11 pts) et Aston Villa 18e (5 pts). Au Japon, le Vissel Kobe de Thomas Vermaelen a signé une seconde victoire de rang en battant Kawasaki (1-2) grâce à David Villa (44e) et Osaka (70e). Le Vissel Kobe est 9e après 27 journées avec 35 points. En Allemagne, Benito Raman est resté sur le banc lors de la victoire 1-3 de Schalke 04 au RB Leipzig (1-3), qui a perdu pour la première fois de la saison. Le RB Leipzig et Schalke 04 comptent 13 points et se partagent la 2e place après 6 journées. (Belga)