Les Belges à l'étranger - Real Sociedad qualifié en Coupe d'Espagne, triplé d'Adnan Januzaj

La Real Sociedad s'est qualifiée sans problème jeudi soir pour le deuxième tour de la Copa del Rey, la Coupe d'Espagne de football. Le club de Saint-Sébastien s'est imposé 0-8 sur le terrain de Becerril, qui évolue en Tercera Division. Le Diable Rouge Adnan Januzaj a réalisé un hat-trick.

Pour la première fois en cinq semaines, Januzaj a reçu une place de titulaire à la Sociedad. Contre Becerril, il s'est offert trois buts (44e, 46e et 63e) et a donné un assist à Pardo (49e). Ce sont les premiers buts de Januzaj cette saison. Isak (68e et 75e) aurait également pu réussir un triplé, mais il a manqué un penalty à l'heure de jeu. Les autres buts ont été signés de Le Normand (37e) et Barrenetxea Muguruza (69e). Januzaj a été remplacé à la 67e minute.