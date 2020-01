Les Belges à l'étranger - Romelu Lukaku, avec un doublé, lance l'Inter vers la victoire à Naples

(Belga) Romelu Lukaku a grandement contribué à la victoire de l'Inter Milan à Naples 1-3, lundi, en clôture de la 18e journée du Championnat d'Italie de football. Lukaku a inscrit les deux premiers buts des 'Nerazzurri'. Dries Mertens, blessé aux adducteurs, ne figurait pas sur la feuille de match.

Déjà menaçant à deux reprises en tout début de match, Lukaku a ouvert le score à la 14e minute. Le Diable Rouge a récupéré le ballon au milieu du terrain après une glissade de Di Lorenzo, s'est avancé jusqu'à l'entrée du rectangle, d'où il a décoché une frappe tendue qui est rentrée de le but via le poteau. A la 33e minute, lancé par Brozovic, Lukaku a envoyé un tir croisé de l'entrée du rectangle que le gardien Meret a mal négocié. 'Big Rom' porte son total à 14 buts en championnat cette saison. Il s'agit de son deuxième doublé consécutif, le quatrième de la saison. Naples a réduit l'écart par Milik, à la conclusion d'un mouvement collectif (39e). En seconde période, sur un centre de la droite de Vecino, Manolas manquait son intervention défensive. A l'affût, Lautaro Martinez redonnait deux buts d'avance à l'Inter (62e). Un coup franc d'Insigne s'écrasait sur la transversale à un quart d'heure du terme. Lukaku a cédé sa place à Borja Valero en fin de match (88e). L'Inter, 45 points, rejoint la Juventus, victorieuse 4-0 de Cagliari et Radja Nainggolan dans l'après-midi, en tête de la Serie A. Naples, 24 points, est bloqué à la huitième place. (Belga)