Les Belges à l'étranger - Romelu Lukaku et l'Inter continuent leur sans-faute, le PSG de Meunier battu par Reims

L'Inter s'est imposé 1-0 contre la Lazio mercredi soir lors de la 5e journée de Serie A. L'équipe de Romelu Lukaku, qui a joué 83 minutes, s'est imposée 1-0 grâce à un but de la tête de Danilo D'Ambrosio, bien servi au petit rectangle par Cristiano Biraghi. Les Interistes d'Antonio Conte signent donc une 5e victoire de rang et sont en tête du championnat avec une marge de deux points sur la Juventus.

Simultanément, Naples et Dries Mertens se sont inclinés sur la pelouse du San Paolo devant Cagliari (0-1), toujours orphelin de Radja Nainggolan blessé au mollet. Les Sardes se sont imposés grâce à un but de l'Argentin Lucas Castro en fin de rencontre (88e). A noter que Kalidou Koulibaly a été exclu dans la foulée du but (88e). Au classement, l'Inter est premier (15 pts), Naples et Cagliari sont respectivement 4e et 5e avec 9 unités au compteur. Privé de nombreux titulaires avec les blessures de Cavani, Draxler, Icardi, Mbappe ou encore Verratti, Dagba et Kehrer, le PSG a mordu la poussière devant son public contre le Stade de Reims (0-2) de Thomas Foket, passeur décisif pour Boulaye Dia (90e+4). Hassane Kamara (29e) avait ouvert le score pour les Champenois alors que Meunier a été remplacé à la 59e minute côté parisien. Malgré cette défaite, le PSG de Thomas Tuchel est toujours en tête de Ligue 1 avec 15 points, à égalité avec Angers. En Espagne, Eden Hazard et Thibaut Courtois ont assisté depuis le banc des remplaçants à la victoire 2-0 du Real Madrid contre Osasuna à Bernabeu. Junior Vinicius et Rodrygo ont marqué les deux buts madrilènes. L'équipe de Zinédine Zidane est en tête avec 14 points, juste devant son voisin de l'Atlético (13 pts).