Les Belges à l'étranger - Romelu Lukaku et l'Inter s'inclinent à la Juventus (2-0) dans le choc de Serie A

(Belga) Grâce à Aaron Ramsey (55e, 1-0) et Paulo Dybala (67e, 2-0), la Juventus a remporté la match au sommet de la 26e journée du championnat d'Italie face à l'Inter, disputé à huis clos dimance à Turin. Romelu Lukaku a joué toute la rencontre avec les Interistes. Au classement, la Juventus reprend la tête avec 63 points, un de plus que la Lazio. L'Inter est 3e (54 points).

La première période s'est jouée en deux temps avec la Juventus, qui s'est montrée dangereuse pendant les vingt premières minutes, et avec l'Inter, qui a eu la possession de balle par la suite. Les occasions de buts n'ont pas manqué dans les deux camps. Sur corner, Matthijs de Ligt a repris le ballon de la tête mettant Samir Handanovic à l'ouvrage (8e). Le gardien de l'Inter s'est ensuite détendu sur un tir de Blaise Matuidi, isolé dans le rectangle par Cristiano Ronaldo (15e). Par la suite, les Interistes se sont positionnés dans les trois quarts turinois, faisant tourner le ballon avec quasiment toute l'équipe. Sur un effort de Lautaro Martinez, Marcelo Brozovic a tiré en un temps mais Wojciech Szczesny a dévié le ballon d'une belle détente (36e). La rencontre a repris en seconde période avec la même intensité et un rythme élevé. L'Inter s'est procuré la première occasion sur un mouvement d'Alessandro Bastoni mais Matias Vecino n'a pas cadré son tir (48e). Par contre, lorsque Ronaldo a fait suivre à Ramsey un ballon reçu par Matuidi, le Gallois a inscrit son deuxième but (55e, 1-0). L'Inter a accusé le coup et la Juventus en a profité. Monté au jeu (59e), Dybala a pris Ashley Young en contre-pied d'un contrôle orienté et après s'être appuyé sur Ramsey, a frappé de l'extérieur du pied gauche (67e, 2-0). La Juventus avait tout sous contrôle d'autant plus facilement que l'Inter a éprouvé du mal à réagir. (Belga)