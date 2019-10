Les Belges à l'étranger - Schalke 04 manque le coche contre Hoffenheim, Raman reste sur le banc

(Belga) Schalke 04 aurait pu s'installer seul en tête de Bundesliga en cas de victoire face à Hoffenheim dimanche après-midi mais s'est finalement incliné 2-0 dans le cadre de la 8e journée de championnat. Benito Raman est resté sur le banc et n'a pas pu aider son équipe.

Des buts d'Andrej Kramaric (72e) et Ihlas Bebou (85e) ont fait chuter Schalke qui reste donc bloqué à la 6e place de Bundesliga avec deux longueurs de retard sur le Borussia Mönchengladbach et Wolfsburg (16 pts). En ce début de championnat, les neuf premières équipes se tiennent en deux points. - Pays-Bas - Plusieurs Belges sont entrés en action dimanche après-midi lors de la 10e journée d'Eredivisie. Cyriel Dessers et Dario Van den Buijs ont joué toute la rencontre en faveur d'Heracles lors du partage 1-1 contre Feyenoord. Michael Heylen s'est quant à lui imposé 2-1 avec le FC Emmen contre Sittard et a également joué 90 minutes. En face, Adnan Ugur est resté sur le banc. C'est également le cas de Dante Rigo qui n'a pas joué lors de la défaite 2-0 du Sparta Rotterdam contre Groningen. Au classement, le Sparta Rotterdam et Heracles se partagent la 8e place avec 15 points. Le FC Emmen est 14e avec 10 points et Sittard est avant-dernier avec 6 unités.