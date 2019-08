Les Belges à l'étranger - Sels, Dendoncker et Wuytens rejoignent les barrages de l'Europa League

(Belga) Jeudi, Mats Sels et Strasbourg ont rejoint les barrages de l'Europa League aux dépens du Lokomotiv Plovdiv (1-0). Stijn Wuytens a fait la même chose avec AZ Alkmaar aux dépens de Mariupol (4-0) et a même marqué un but. Monté au jeu à la 52e, Leander Dendoncker a également atteint ce stade de la compétition après le large succès de Wolverhampton 4-0 aux dépens de Pyunik Erevan.

Strasbourg avait déjà gagné le match aller à Plovdiv (0-1). Dès la 8e minute, Kevin Zohi a rassuré les Alsaciens. A Wolverhampton, ce fut une formalité. Les Wolves avaient gagné 0-4 en Arménie. Jeudi, Pedro Neto (54e), Morgan Gibbs-White (58e) et Ruben Vinagre (64e) ont fait activer le marquoir à 3-0 en dix minutes. Grâce à un but tardif de Diego Jota (89e), le score est passé à de 4-0. Juste avant que les buts ne commencent à tomber, Dendoncker avait remplacé Moutinho. Un superbe Torino-Wolverhampton est programmé lors des barrages. L'AZ était revenu avec un partage blanc 0-0 d'Ukraine Mariupol. Les choses se sont beaucoup mieux déroulées à domicile. Calvin Stengs (20e), Thomas Ouwejan (44e), Wuytens (62e) et Yavorsky (90e contre son camp) ont permis à Alkmaar de rejoindre l'Antwerp en barrages. Aberdeen, où Funsu Ojo a débuté le match mais été renvoyé aux vestiaires après seulement vingt minutes à la suite de son second carton jaune, s'est incliné 0-2 contre les Croates de Rijeka. Loncar (10e) et Colak (32e) ont trouvé le chemin des filets. Les Croates seront les prochains adversaires de La Gantoise. Enfin, Francfort, l'une des plus grosses équipes en lice au troisième tour de qualification, s'est imposée 1-0 face à Vaduz après avoir gagné 0-5 au Liechtenstein. L'Eintracht sera opposé à Strasbourg pour une place en phase de groupes.