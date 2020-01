Les Belges à l'étranger - Sels (Strasbourg), Foket (Reims) et Leya Iseka (Toulouse) s'inclinent

(Belga) Les trois Belges impliqués dans les matchs de la 20e journée du championnat de France joués samedi soir ont tous été battus. Strasbourg, avec Matz Sels dans les buts, s'est incliné 1-0 à Metz. Le Diable Rouge s'est retourné à la 68e minute. Il avait détourné une tête à bout portant de Maïga, mais Boye avait bien suivi.

Strasbourg occupe la 12e position avec 27 points. Metz (20 points) est 16e. Reims, avec Thomas Foket aligné toute la rencontre, a perdu 2-0 à Nîmes. Ripart a inscrit le premier but sur les suites d'un corner (15e). L'expulsion du capitaine Romao a compliqué davantage la tâche de Reims (57e). Benrahou a doublé la mise sur coup franc en fin de match (90e+2). Reims (28 points) pointe en 10e position. Nîmes, qui n'avait plus gagné depuis le 21 septembre, est 19e et avant-dernier avec 15 points. Toulouse s'est incliné 2-5 face à Brest. Aaron Leya Iseka est monté à la 68e minute. A ce moment-là le 'Téfécé' menait 2-1 après le doublé de Diakite (16e et 21e), qui avait répliqué au but d'ouverture de Court (7e). Brest s'est déchaîné en seconde période, inscrivant quatre buts en 13 minutes. Charbonnier a réalisé un doublé (72e et 77e), dont une superbe volée pour remettre les deux équipes à égalité, renversant la situation. Mbock a lui aussi inscrit un but spectaculaire, une frappe flottante des 30 mètres (79e). Cardona a fixé le score à 2-5 (85e). Avec cette dixième défaite de rang, Toulouse, désormais entraîné par Denis Zanko, est lanterne rouge avec 12 points. Brest (25 points), est 14e. (Belga)