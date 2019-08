Les Belges à l'étranger - Strasbourg (Sels) a surpris Francfort, Wolverhampton (Dendoncker) s'est imposé à Torino

(Belga) Strasbourg, avec Matz Sels dans les buts, a battu 1-0 l'Eintracht Francfort en barrage aller de l'Europa League jeudi à la Meinau. Kévin Zohi (33e) a marqué le seul but de la soirée face au demi-finaliste sortant. Le match retour est prévu la semaine prochaine à Francfort.

Le club alsacien s'est d'abord montré le plus dangereux offensivement, avant de bien jouer le coup défensivement. En fin de match, lorsque sa défense a sérieusement tangué, Strasbourg a pu se reposer sur un Sels qui avait été impérial devant le Japonais Daichi Kamada en début de seconde période (46e). Le Celtic Glasgow a réussi sa première manche face à l'AIK Stockholm (2-0). James Forrest (48e) et Odsonne Edouard (73e) ont inscrit les deux buts. Chez les Ecossais, Boli Bolingoli-Mbombo a joué tout le match. Le défenseur a pris une carte jaune (44e) mais a aussi donné l'assist sur le but d'ouverture. Alexandro Craninx était dans le but de Molde, qui s'est incliné 2-1 au Partizan. Les Norvégiens ont pourtant ouvert la marque par Mathis Bolly (44e, 0-1). Toutefois, Seydouba Soumah a rapidement égalisé (45e+1, 1-1). Zoran Tosic a donné la victoire aux Serbes (84e, 2-1). Leander Dendoncker et Wolverhampton sont allés s'imposer à Torino (2-3). Un autogoal du défenseur visité Bremer (44e, 0-1) a aidé les Wolves, qui ont doublé la mise par Diogo Jota (59e, 0-2). Lorenzo De Silvestri (61e, 1-2) a limité une première fois la casse pour les Turinois. Mais Raul Jimenez a relancé les Anglais (72e, 1-3). Andrea Belotti a inscrit sur penalty le second but italien (89e, 2-3). (Belga)