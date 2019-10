Les Belges à l'étranger - Thorgan Hazard donneur d'assist et Axel Witsel buteur avec Dortmund

(Belga) Dortmund a ramené 1 point de son déplacement à Fribourg (2-2) samedi lors de la 7e journée de Bundesliga. Les Diables Rouges du Borussia ont été les artisans du premier but de la rencontre: Axel Witsel a ouvert le score sur un assist de Thorgan Hazard à la 20e minute.

Waldschmidt a égalisé à la 55e, Hakima a redonné l'avantage à Dortmund à la 67e mais les jaune et noir se sont fait rejoindre en fin de rencontre par un but contre son camp d'Akanji (90e). Dortmund est 7e avec 12 points, à deux unités du quaturo de tête formé par le Bayern Munich, battu 1-2 par Hoffenheim, Leipzig, Fribourg et Leverkusen. En Angleterre, Liverpool s'est imposé 2-1 face à Leicester lors de la 7e journée de Premier League. Youri Tielemans a joué tout le match pour les Foxes, tandis que Dennis Praet a été remplacé après 73 minutes. Chez les Reds, Divock Origi est monté au jeu à la 78e. Bjorn Engels était dans le onze de départ d'Aston Villa qui est allé gagner 1-5 à Norwich City. L'ancien Brugeois a cédé sa place à la 75e. Watford et Christian Kabasele, titulaire, ont fait 0-0 contre Sheffield United. Liverpool est leader avec 24 points devant Manchester City (16) et Leicester (14). Aston Villa est 14e (8 pts) et Watford 20e et lanterne rouge (3 pts). (Belga)