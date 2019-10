Les Belges à l'étranger - Tielemans offre la victoire à Leicester, Tottenham patauge contre Watford

(Belga) Leicester City s'est imposé 2-1 contre Burnley grâce notamment à un but de Youri Tielemans samedi après-midi lors de la 9e journée de Premier League. Le Diable rouge, buteur contre Saint-Marin la semaine dernière, a marqué le but de la victoire à la 70e minute d'une frappe puissante dans le plafond du but. Il s'agit du 2e but de Tielemans avec Leicester cette saison.

L'équipe guidée par Brendan Rodgers était menée 0-1 à la demi-heure de jeu suite à un but de Chris Wood (26e). Jamie Vardy a rétabli la parité juste avant la pause d'une détente de la tête avant que Tielemans ne complète la remontée. Au classement, Leicester tient le rythme des autres poursuivants de Liverpool (24 pts). Les Foxes comptent 17 unités et occupent la 2e place en attendant les résultats de Manchester City (16 pts) et Arsenal (15 pts). Chelsea, 17 points lui aussi, a lui enchaîné une troisième victoire de rang en battant Newcastle 1-0 grâce à un but de Marcos Alonso. Michy Batshuayi, pourtant convaincant avec les Diables rouges, est resté sur le banc. La situation est moins encourageante à Tottenham. Avec Toby Alderweireld et Jan Vertonghen dans leur onze de base, les Spurs se sont contentés d'un point contre la lanterne rouge Watford. Les Londoniens l'ont d'ailleurs échappé belle. Abdoulaye Doucouré (6e) a longtemps cru offrir une 1re victoire en championnat aux Hornets mais Dele Alli est finalement venu égaliser à la 86e minute. Watford, qui a aligné Christian Kabasele pendant 90 minutes, reste bon dernier avec 4 points. Tottenham est 7e avec 12 points. Du côté de Wolverhampton, Leander Dendoncker a disputé lui aussi toute la rencontre lors du partage 1-1 des siens contre Southampton. Tout s'est joué en l'espace de huit minutes avec le but des Saints signé Danny Ings (53e) et l'égalisation sur penalty de Raul Jimenez (61e). Les Wolves occupent la 12e place de Premier League avec 11 points comme Aston Villa. Les Villains de Bjorn Engels ont battu Brighton 2-1 grâce aux buts de Grealish (4e+2) et Targett (90e+4). Brighton, buteur avec Webster (21e) jouait en infériorité numérique depuis la 35e minute. (Belga)