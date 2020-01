Les Belges à l'étranger - Tottenham et Vertonghen évitent le piège de Middlesbrough

(Belga) Dans le "replay" du troisième tour de la FA Cup face à Middlesbrough, Tottenham a décroché sa qualification pour le quatrième tour ce mardi soir grâce à une victoire 2-1. Jan Vertonghen a joué les 90 minutes tandis que Toby Alderweireld est resté en tribune.

Après avoir partagé l'enjeu il y a dix jours à Middlesbrough, Tottenham rentrait de plein pied dans la rencontre et Lo Celso ouvrait le score après trois minutes. Dans la foulée, les Spurs doublaient la mise via Lamela (15e). La partie baissait ensuite en intensité et Tottenham se faisait peur en fin de match avec un but de Saville pour les visiteurs (83e) mais qui ne changeait rien à l'issue finale de la partie. Au quatrième tour, Tottenham se rendra à Southampton le samedi 25 janvier prochain. Autre formation de Premier League à devoir jouer un "replay", Newcastle s'est également qualifié en battant Rochdale 4-1. (Belga)