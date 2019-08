Les Belges à l'étranger - Trossard assiste depuis le banc à la première réussie de Brighton à Watford

(Belga) Transféré du Racing Genk cet été, Leandro Trossard n'est pas monté au jeu mais a vu ses coéquipiers de Brighton & Hove Albion s'imposer sur la pelouse de Watford (0-3) samedi lors de la première journée de Premier League. Christian Kabasele est également resté sur le banc de touche de l'équipe locale.

Le coaching du tacticien de Brighton Graham Potter est à souligner dans cette rencontre. Pourtant aux commandes grâce à une réalisation contre son camp du milieu de terrain local Abdoulaye Doucoure (28), le mentor des visiteurs a décidé à la 64e de remplacer deux armes offensives en faisant monter au jeu Florin Andone et Neal Maupay. Le premier cité a tout d'abord doublé la mise une minute après avoir foulé la pelouse de Vicarage Road avant que le Français Maupay, deuxième meilleur buteur de Championship la saison dernière (25 réalisations) avec Brentford, ne creuse un peu plus l'écart à la 77e. Christian Benteke, sur le terrain pendant 83 minutes avec Crystal Palace, n'a pas réussi à aider son équipe à s'imposer à domicile face à Everton (0-0). Les visiteurs ont pourtant été réduits à dix à la 76e suite à l'exclusion de Morgan Schneiderlin. Enfin, Burnley, sans Steven Defour blessé au mollet, a glané ses trois premiers points de la saison sur ses terres face à Southampton (3-0). Ashley Barnes, auteur d'un doublé (63, 70), et Johann Gudmunsson (75) ont défloré la marque.