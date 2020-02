Les Belges à l'étranger - Trossard (Brighton) et Kabasele (Watford) partagent les points

(Belga) Brighton a fait match nul avec Watford 1-1, samedi en match comptant pour la 26e journée de la Premier League anglaise. Les Diables Rouges Leandro Trossard (Brighton) et Christian Kabasele (Watford) ont joué tout le match.

Etienne Capoue s'est emparé du ballon au milieu de terrain et a ainsi permis à Abdoulaye Doucoure (19e) de marquer (0-1). Mathew Ryan (ex-Club Bruges), qui a joué son centième match dans le but de Brighton, n'a eu aucune chance. Grâce à un but contre son camp d'Adrian Mariappa (78e), Trossard et ses coéquipiers ont réussi à conserver un point à domicile. Brighton est quinzième avec 27 points. Watford reste dans la zone de relégation en 19e position avec 24 points. . (Belga)