Les Belges à l'étranger - Un but et un assist pour Kevin De Bruyne, artisan de la victoire de Manchester City

(Belga) Kevin De Bruyne a joué un grand rôle dans le succès de Manchester City, qui s'est imposé 2-0 face à Sheffield United dimanche soir en clôture de la 20e journée du championnat anglais, dans le dernier match de Premier League de l'année 2019.

Kevin De Bruyne a donné l'assist à Sergio Aguero, qui a ouvert le score à la 52e minute. C'est la 13e passe décisive délivrée par le Diable Rouge cette saison. KDB a ensuite porté le score à 2-0 en trompant Henderson à la 82e minute. Il a ainsi marqué son 7e but de la saison, et le 30e depuis qu'il évolue en Premier League. Manchester City pointe au 3e rang de la Premier League avec 41 points, à 14 unités de Liverpool, et à 1 point du 2e, Leicester. La prochaine journée de Premier League est programmée le 1er janvier. Les Cityzens recevront Everton. (Belga)