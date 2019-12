Les Belges à l'étranger - Un but pour Dendoncker (Wolverhampton) et un doublé pour Origi

(Belga) Leander Dendoncker a marqué son premier but en championnat pour Wolverhampton mercredi à l'occasion de la victoire 2-0 face à West Ham dans un match comptant pour la 15e journée du championnat d'Angleterre de football. Le Diable rouge a ouvert la marque (23e) et Patrick Cutrone (86e) a permis aux Wolves (23 points) de conserver leur 5e place au classement.

Manchester United a remporté mercredi le duel face à Tottenham (2-1). Toby Alderweireld et Jan Vertonghen ont joué toute la rencontre avec les Spurs. Auteur d'un doublé (6e, 49e pen.), Marcus Rashford a été l'homme du match. Entre-temps, Dele Alli (39e) avait égalisé pour Tottenham, qui a essuyé sa première défaite depuis l'arrivée de José Mourinho (ex-Manchester United, justement), le 20 novembre. Au classement, les Red Devils (21 points) se retrouvent 6e et dépassent Tottenham (20 points, 8e). Leicester City s'est imposé 2-0 face à Watford. Titulaire avec les Foxes, Youri Tielemans est sorti à la 69e et Dennis Praet est monté au jeu (46e). Jamie Vardy (55e pen.) et James Maddison (90e+5) ont confirmé la deuxième place de Leicester (35 points), et d'enfoncer encore un peu plus Watford à la dernière place (8 points). Chelsea a pris les trois points contre Aston Villa (2-1). Tammy Abraham (24e, 1-0) et Mason Mount (48e, 2-1) ont signé les buts des Blues, qui sont 4e (29 points). Les Villans, qui ont égalisé par l'ex-Anderlechtois Trezeguet (41e, 1-1) sont 15e. Si Michy Batshuayi a pu monter au jeu pour Chelsea (83e), Björn Engels est resté sur le banc chez les visiteurs. Auteur d'un doublé (6e, 31e), Divock Origi a été un des principaux protagonistes du derby de Liverpool. Xherdan Shaqiri (17e), Sadio Mané ((45e) et Georginio Wijnaldum (90e) ont concrétisé la supériorité des Reds, leaders du classement (43 points). Les Toffees (14 points) sont 18e. En France, le PSG a battu Nantes (2-0) en clôture de la 16e journée. Thomas Meunier a joué tout le match. Titularisé pour la première fois de la saison, le duo Kylian Mbappé-Neymar a fait la différence. L'attaquant français a ouvert la marque (52e) et le Brésilien a doublé la mise sur penalty (85e). Le PSG a conforté sa place de leader (36 points). Marseille en compte cinq de moins mais a joué un match de plus. A Toulouse, Aaron Leya Iseka est monté au jeu (67e) lors de la défaite face à Monaco (1-2). A ce moment-là, les deux équipes étaient à égalité grâce à des buts sur penalty de Wissam Ben Yedder (5e, 0-1) et Yaya Sanogo (40e, 1-1). Gelson Martins a donné la victoire à l'équipe du Rocher (21 points), qui se hisse en 15e position. Le Téfécé (12) est dernier. (Belga)