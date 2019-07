Les Belges à l'étranger - Victoires de Leander Dendoncker (Wolverhampton) et de Matz Sels (Strasbourg)

(Belga) Jeudi soir, Wolverhampton a disputé son premier match européen depuis près de 40 ans et a signé une victoire. Au deuxième tour préliminaire aller de l'Europa League de football, les Wolves, avec Leander Dendoncker, se sont imposés 2-0 face aux Crusaders d'Irlande du Nord. Le gardien Matz Sels a également remporté son match européen à domicile avec son club de Strasbourg 3-1 aux dépens du Maccabi Haïfa.

Avec Leander Dendoncker présent toute la rencontre, Wolverhampton a disputé son premier match européen depuis 1980, lorsqu'au premier tour de la Coupe UEFA, il a perdu 3-2 contre le PSV. Près de quarante ans plus tard, grâce à leur septième place dans la dernière campagne de Premier League, les Wolves sont de retour en Europe, eux qui avaient perdu la finale de la Coupe de l'UEFA 1972 face à Tottenham. Diego Jota (37e) a ouvert la marque d'une demi-volée difficile. Wolverhampton a dominé mais a dû attendre le temps additionnel pour doubler la mise grâce au remplaçant Vinagre (90e+3). Strasbourg a mal débuté quand Matz Sels a été surpris en première période par un tir lointain tendu de Plakushchenko (39e). Les Alsaciens a profité d'un penalty converti par Ajorque (45e) pour revenir à hauteur. Après la pause, l'équipe locale a profité du surplus numérique après l'exclusion de Habashi responsable du penalty. Les remplaçants Thomasson (47e) et Martin (62e) ont assuré le succès français. L'AZ Alkmaar a affronté le vainqueur de la Coupe de Suède Häcken dans son propre stade. Les Néerlandais n'ont pas pu profiter de l'avantage du terrain, puisque le défenseur Stijn Wuytens est resté sur le terrain pendant une heure et qu'il s'est incliné 0-0. A Glasgow, les Luxembourgeois de Niedercorn ont chuté 2-0 sur le terrain des Rangers. Aribo (20e) et Ojo (54e) ont marqué pour l'équipe de Steven Gerrard. A la 70e, Tavernier a manqué le penalty qui aurait donné trois buts d'avance aux Rangers. Mayron de Almeida a joué 90 minutes pour les Luxembourgeois. L'attaquant Jacky Mmaee est monté au jeu au début de la seconde mi-temps, mais n'a pas réussi à inverser la tendance. Alors qu'Alex Craninx a gardé son but inviolé, Molde n'a pas réussi à gagner contre Cukaricki (Serbie) devant son public (0-0). Funso Ojo, qui a été averti, a joué toute la rencontre avec Aberdeen à Tbilissi contre Chikura (1-1). Les buts ont tous deux été marqués sur penalty par Koripadze pour les Géorgiens (41e, 1-0) et par Cosgrove pour les Ecossais (68e, 1-1). Ziguy Badibanga, qui est sorti à la 87e, a également arraché un partage avec Ordabasy à Mlada Boleslav (1-1). Les Kazakhs ont pourtant ouvert la marque par Mehanovic (21e, 0-1) mais ils n'ont pu empêcher leur adversaires tchèques d'égaliser par Komlichenko (45e+2, 1-1). Les matchs retour seront joués jeudi prochain (1er août). (Belga)