Les Belges à l'étranger - Witsel et Hazard s'imposent, lourde défaite pour Boyata et Lukebakio en Bundesliga

(Belga) Le Borussia Dortmund s'est imposé 0-2 au Werder Brême, samedi, dans le cadre de la 23e journée du championnat d'Allemagne. Axel Witsel a disputé l'ensemble de la rencontre alors que Thorgan Hazard a été remplacé en toute fin de match (90e).

Zagadou a ouvert le score d'une reprise du gauche sur un corner de Sancho. L'inévitable Haaland a doublé la mise en reprenant en un temps un centre de la droite d'Hakimi. Le jeune Norvégien porte ainsi son compteur à 12 buts en 8 apparitions, toutes compétitions confondues, sous le maillot de Dortmund, dont 9 réalisations en 6 présences en championnat. Dortmund, 45 points, rejoint provisoirement Leipzig, qui se déplace à Schalke à 18h30, à la deuxième place, à quatre longueurs du Bayern. L'Herta Berlin a concédé une lourde défaite à domicile, 0-5, face à Cologne. Dedryck Boyata a joué tout le match en défense centrale, Dodi Lukebakio est monté à la mi-temps. Cordoba (4e et 22e), Jarstein (contre son camp, 37e), Kainz (62e) et Uth (69e) ont assuré le large succès de Cologne. Les deux équipes comptent 26 points, 6 de plus que Dusseldorf, barragiste pour le maintien, et 9 de plus que le Werder Brême, relégable. (Belga)