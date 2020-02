Les candidatures des équipes féminines de Charleroi et Zulte Waregem acceptées

(Belga) Le Women's Football Committee de la Pro League, l'organe de concertation des équipes féminines de la Pro League, a accepté jeudi les demandes d'adhésion du Sporting de Charleroi et de Zulte Waregem à la Super League.

À partir de la saison 2020-2021, la Super League comptera en principe huit équipes dans son championnat d'élite. Charleroi et Zulte Waregem viendront s'ajouter à Anderlecht, Gand, le Standard, Genk, OH Louvain et au Club de Bruges. Pour que la participation des deux nouveaux clubs à la compétition soit actée, Charleroi et Zulte Waregem devront satisfaire les critères de la Commission des Licences à laquelle ils doivent soumettre leurs dossiers avant le 15 mars. Le verdict sera donné le 25 mai. Le règlement fédéral prévoit à ce jour des formules de compétition pour 6, 7 ou 8 équipes. Des adaptations seront apportées à ce règlement pour notamment déterminer comment fonctionneront les mécanismes de promotion et de relégation et comment les places vacantes réservées à Charleroi et à Zulte Waregem pourront être remplies. L'Union Belge s'attend dans les prochaines années à voir le nombre de demandes d'inscription d'équipes féminines augmenter à tous les niveaux. Elle a donc l'intention d'adopter un tout nouveau règlement dédié au football féminin. (Belga)