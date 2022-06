Les clubs sportifs appellent aux bénévoles: "Si nous n'avons pas d'aide, nous allons mourir petit à petit"

Après la pandémie, les clubs sportifs sont en grande difficulté en Belgique. Ils peinent à trouver des bénévoles.

Fernand et Nancy sont débordés par la gestion de leur petit club de football à Onoz (Jemeppe-sur-Sambre). Ici, pas le choix, le club se gère en famille même si c’est parfois compliqué à articuler. Fernand est président, homme à tout faire et joueur du club et il passe "la plupart de la journée ici" quand il ne travaille pas. Nancy est vice-présidente, trésorière et secrétaire du club: des statuts qui la contraignent à être très présente également même si elle aimerait "bien passer son temps à faire autre chose". Et même quand l’activité est en baisse au club, il faut continuer à l’entretenir, notamment en faisant du jardinage. "On n’a pas le choix", indique-t-il. "Si on ne suit pas les installations, en peu de temps ce n’est plus possible !" Comprendre: si le terrain n’est pas régulièrement visité, alors il sera impraticable.

"Il faut vraiment qu’on ait de l’aide parce qu’à un moment ce n’est plus gérable", alerte Nancy. Les bénévoles ont du mal à répondre à cet appel et ceux qui s’en approchent posent certaines conditions, comme le remboursement des frais de déplacement, des abonnements de GSM, ce qui n’est "pas possible du tout pour un petit club". Nancy met en garde: s’ils ne reçoivent pas d’aide de bénévoles ou de l’état, les "clubs vont commencer à mourir petit à petit".

Onoz n’est pas le seul club dans ce cas-là: depuis la pandémie, nombreux sont ceux à manquer de volontaires d’où une campagne de recrutement de l’Adeps et la Fédération Wallonie-Bruxelles diffusée sur les réseaux sociaux.