Les femmes en majorité au sein de l'Eglise en Belgique

(Belga) Les femmes et les laïcs constituent depuis peu la majorité au sein de l'Eglise catholique, rapporte mardi l'hebdomadaire flamand Knack, qui a pu consulter le rapport annuel de la Conférence épiscopale de Belgique. Elles restent toutefois sous-représentées dans plusieurs services.

Les femmes sont encore totalement absentes de la liturgie et de la catéchèse, tandis qu'elles restent sous-représentées au sein des conseils épiscopaux (22% de femmes) ainsi que dans les services de finance et les fabriques d'église (37%). Les femmes forment par contre une majorité parmi les inspecteurs de l'enseignement (56%) et pour le travail pastoral dans les hôpitaux et les maisons de repos et de soins (68%). Cela colle à "l'air du temps", estime le rapport. "En de nombreux endroits, la lutte sociale est menée par des femmes. Nous pensons notamment aux jeunes militantes pour le climat." L'Eglise compte également 51% de laïcs et elle se diversifie, avec 155 communautés religieuses catholiques étrangères et 20% des 2.260 "ministres des cultes" d'origine étrangère. Enfin, il ressort que la taille de l'Eglise continue à diminuer: en 2018, les baptêmes recensés ont baissé de 11% par rapport à 2016, les mariages de 14%, la fréquentation des célébrations eucharistiques de 17% et les confirmations ont reculé de 4%. L'archevêque de Malines-Bruxelles Jozef De Kesel souligne que "rien ne dit que l'Eglise ne peut évoluer que dans une culture où elle est dominante". "Elle ne doit pas nécessairement représenter l'ensemble de la population. Nous restons pertinents dans de nombreux aspects de la société." (Belga)