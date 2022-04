8.000 fleurs et 21 participants s'affrontent pour un concours floral au château de Beloeil: voici le résultat (vidéo)

Après deux annulations en raison de la pandémie de coronavirus Covid-19, un concours floral a lieu au château de Beloeil. 8.000 fleurs composent des créations originales dans ce lieu exceptionnel.

Depuis mercredi, les participants ont travaillé de longues heures afin de concevoir leurs œuvres. Des montages de très grande taille, comme celle réalisée par l'IFAPME de Mons. "Elle est énorme, elle meuble la pièce. C'est beau. Mais c'est aussi beaucoup de travail, les branchages à arranger, l'œil de Bœuf au centre... c'est magnifique", explique une visiteuse.

Pierre quant à lui, découvre l'œuvre de l'école de Phranne. "C'est impressionnant et très lumineux. C'est vraiment beau", commente-t-il, admiratif.

Les visiteurs déambulent dans le château de Beloeil. Certains se sentent inspirés. Deux visiteuses se demandent par exemple comment refaire et adapter certaines créations dans leur propre maison. "Cela pourrait aller sur une table ou une cheminée... Mais je me demande comment les plantes peuvent s'ouvrir sans eau" se questionne l'une d'entre elle.

L'événement n'avait plus eu lieu depuis deux ans, à cause de la crise sanitaire.

"Le confinement, c'était pas terrible pour les petits. Ils ne peuvent rien voir de nouveau, c'est toujours les mêmes choses..." explique ce père venu avec ses enfants voir les pièces exposées, "on été content de pouvoir venir ici lui montrer des nouvelles choses".

L'extérieur du château est lui aussi décoré. Un plan d'eau est orné d'un montage composé de 1500 amaryllis.. "Autour de toute cette créativité il y a un travail énorme" explique Evelyne, qui vient chaque année. "La technique et la créativité, c'est tout simplement magnifique" ajoute-t-elle le sourire aux lèvres.

Au total, 21 participants ont pris part au concours. Parmi eux, dix-huit jeunes espoirs arrivés avec leurs astuces pour que les fleurs restent belles.

"Ce sont les participants qui font preuve d'une technique vraiment incroyable et de beaucoup d'imagination", explique Henri De Ligne, administrateur du château qui nous révèle certains petits secrets. "Ils mettent de l'eau à l'intérieur de la tige, et bouche le bout. Et donc la fleur garde l'eau durant les dix jours". L'événement aura ainsi lieu jusqu'au premier mai.