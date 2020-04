Les musulmans de Belgique se mobilisent contre le Covid-19

(Belga) Face à la crise sanitaire mondiale liée au Covid-19, de nombreux musulmans de Belgique se mobilisent en faisant des dons financiers et/ou matériels au secteur médical. Un élan de générosité et de solidarité qui prend davantage de sens encore, à la veille ou l'avant-veille du début du ramadan.

Pour la première fois, les mosquées de Belgique ont réalisé des collectes de dons afin de soutenir les hôpitaux et le personnel médical qui sont sur le front sans relâche. Rien que pour la province de Liège, quelque 50.000 euros ont été obtenus, indique l'imam de la mosquée Assahaba, la plus grande de Verviers, Frank Hensch. Celui-ci se réjouit d'une telle initiative qui "transcende les convictions et rassemble tous les citoyens", au-delà de la seule communauté musulmane. Alors que le mois de jeûne du ramadan s'annonce inédit cette année en raison des mesures de confinement qui empêchent tout rassemblement en dehors de la famille nucléaire et toute prière collective, la Fédération des mosquées de Bruxelles (FMB) invite à "célébrer ce ramadan 2020 sous le signe de la miséricorde, de la solidarité, du bon voisinage et de la prière en famille". D'un point de vue logistique, tant l'Exécutif des Musulmans de Belgique que la FMB encouragent les musulmans à ne pas attendre la fin de la journée pour effectuer leurs achats alimentaires, afin d'éviter tout regroupement devant les magasins. À cet effet, Digicommerce, spécialisée dans les solutions mobiles de "Click & Collect", a lancé un portail de commandes en ligne dédié au ramadan en Belgique, a indiqué jeudi l'entreprise par communiqué. Chaque musulman peut donc réaliser ses courses alimentaires "sereinement et en toute sécurité" via le site www.commande-ramadan.be. La plateforme regroupe actuellement une soixante de commerçants d'alimentation, tous secteurs confondus. Vingt pour cent des revenus des ventes de la plateforme seront versés au profit de la lutte contre le Covid-19, assure-t-on. L'argent ainsi récolté ira à SOS Covid-19, qui vise à soutenir les populations fragilisées par la pandémie. "Grâce aux dons collectés, nous avons offert au CHU Saint-Pierre trois respirateurs et organisé la distribution de 600 repas quotidiens à Bruxelles pendant le ramadan, en collaboration avec des organisations locales. La somme versée par Digicommerce pendant le mois du ramadan nous permettra de poursuivre nos efforts d'assistance aux plus démunis, à travers notre action SOS Covid-19", indique Ahmed Bouziane, directeur général de Karama Solidarity, une ASBL de Coopération Nord-Sud bien représentée auprès de la communauté musulmane et avec qui Digicommerce a scellé un partenariat. Pour Digicommerce, une telle initiative reflète la "philosophie caritative qui accompagne la célébration du ramadan". "La charité et la générosité sont des préceptes de base de ce mois de jeûne, les dons à des organismes caritatifs se multiplient à cette occasion", souligne Ismaël Mhand, CEO de Digicommerce Benelux. (Belga)