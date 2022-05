Comment prendre soin de votre jardin malgré la sécheresse ? Les 6 conseils d'un pépiniériste

Simon de Witte était invité sur le plateau du JT de RTL Info, ce mercredi midi. Il est pépiniériste et il est venu apporter quelques conseils jardin en ces temps particulièrement secs.

1 Planter en ce moment, c'est possible!

"Dans le potager, c’est le moment où on plante beaucoup de choses", affirme Simon de Witte. Cette période printanière et la sécheresse permettent d’assurer qu’il n’y aura plus de grandes gelées, phénomène redouté par tous les jardiniers. "Les courgettes, potirons etc ne supportent pas les gelées."

2 Mouiller le sol … après avoir planté

La sécheresse de ces derniers jours n’empêche donc pas la plantation pour Simon de Witte. Le pépiniériste conseille de "planter le soir". "On mouille le sol après avoir planté, ce qui va permettre un bon premier contact entre les racines de ce qu’on veut planter et le sol. » A l’exception d’un sol particulièrement argileux et donc très sec : dans ce cas, il vaut mieux mouiller le sol « deux, trois jours avant pour que l’eau pénètre bien dans le sol ».

3 Rajouter de la matière organique

Mouiller le sol n’est pas la seule solution pour une bonne plantation dans ces conditions météorologiques. "Il ne faut pas hésiter à rajouter du terreau, de la matière organique, du compost, qui permettra au sol de devenir plus souple", explique Simon de Witte. "Pour des périodes très sèches comme actuellement, on va pouvoir retourner la terre plus facilement."

4 Arroser abondamment une fois par semaine

Et pour les plantes déjà plantées, comment s’assurer un bon entretien? "On va plutôt privilégier un arrosage le matin ou le soir et il faut que ce soit un arrosage abondant." Une à deux fois maximum, mais beaucoup, donc. "Il ne faut pas hésiter. Quand on arrose qu’un petit peu, ça colle la poussière au sol et ça se ré-évapore tout de suite (…) L’eau va vraiment descendre dans le sol et créer une masse humide."

5 Arroser aux pieds de la plante

Inutile d’arroser les feuilles de nos plantes, c’est à leurs pieds que l’arrosage sera le plus efficace. "Il vaut mieux arroser aux pieds de la plante et si possible tourner autour de la plante avec le jet pour que l’eau puisse rentrer et percoler dans le sol", recommande Simon de Witte.

6 Utiliser des alternatives

Oui, le paillage va permettre de maintenir l’humidité mais il existe d’autres procédés pour nourrir nos plantes. "Aujourd’hui il y a des systèmes de vase en terre cuite que l’on plante dans le sol et que l’on remplit d’eau. Grâce à la porosité de la terre, ce système va diffuser petit à petit l’eau et les racines vont trouver fraîcheur et humidité."