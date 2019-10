Ligue des champions (d) - Cayman, Wullaert et Vanmechelen en huitièmes de finale

(Belga) Les trois Red Flames sur le pont mercredi soir en Ligue des champions féminine se sont qualifiées pour les huitièmes de finale. Titulaire au sein de l'attaque de Manchester City, Tessa Wullaert a joué l'intégralité de la victoire des siennes contre le FC Lugano (4-0). Les Anglaises avaient déjà largement remporté le match aller (7-1).

Twente et Davinia Vanmechelen, malgré une défaite 1-2 contre les Autrichiennes de Sankt Pölten, se sont qualifiées pour le tour suivant grâce à une rencontre aller maîtrisée (4-2). En début de soirée, Janice Cayman a participé à la très large victoire de l'Olympique Lyonnais contre Riazan. Déjà étrillées à l'aller (0-9), les Russes se sont inclinées 7-0, avec notamment un doublé d'Ada Hegerberg, première lauréate du Ballon d'Or féminin l'année dernière. Cayman, 30 ans et arrivée cet été à Lyon après trois saisons à Montpellier, disputera donc les huitièmes de finale pour des Lyonnaises en quête d'un cinquième titre de rang. Jeudi, la Fiorentina de Davina Philtjens devra signer un exploit de taille après une défaite 0-4 à l'aller contre Arsenal. Le tirage au sort des huitièmes de finale se déroulera le 30 septembre à Nyon. Les matches aller sont prévues les 16 et 17 octobre, les manches retour les 30 et 31 octobre.