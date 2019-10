Lukaku, auteur d'un doublé, mène l'Inter à la victoire sur la pelouse de Sassuolo

(Belga) L'Inter s'est fait peur mais a repris sa marche en avant. Après leur défaite contre la Juventus (1-2) avant la trêve internationale, les Milanais se sont imposés 3-4 à Sassuolo grâce à des doublés de Romelu Lukaku et de Lautaro Martinez dimanche lors de la 8e journée de Serie A.

L'Inter a pris le meilleur départ grâce à un tir enroulé de Lautaro Martinez (0-1, 2e) avant que les Neroverdi ne rétablisse l'égalité via Domenico Berardi, auteur d'un beau tir croisé (1-1, 16e). Romelu Lukaku, arrivé cet été en Lombardie, a donné deux longueurs d'avance aux siens, buteur d'abord en puissance d'un tir en pivot (1-2, 38e) puis sur penalty (1-3, 45e). Alors qu'on pensait l'équipe d'Antonio Conte partie vers une victoire facile après une nouvelle réalisation de Lautaro, sur penalty (1-4, 71e), Sassuolo a fait douter les Milanais après les buts de Djuricic (2-4, 74e) et de Boga (3-4, 82e). Après trois rencontres sans marquer, Lukaku a ajouté deux unités à son compteur et affiche désormais un bilan de 5 buts en 8 matches de championnat. L'Inter est 2e du championnat avec 21 unités, une longueur derrière la Juventus (22). Sassuolo est 16e (6 pts). (Belga)