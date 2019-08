Manchester City s'impose à Bournemouth (1-3), 50e assist pour De Bruyne

(Belga) Kevin De Bruyne a atteint le palier des 50 assists en 123 matches de Premier League à l'occasion de la victoire 1-3 de Manchester City à Bournemouth dimanche lors de la 3e journée du championnat d'Angleterre de football. Grâce à ce succès, les Citizens sont deuxièmes avec 7 points, à deux unités de Liverpool, la seule équipe avec le maximum. Les Cherries (4 points) reculent en 10e position.

Kevin De Bruyne a atteint le cap des 50 passes décisives en D1 anglaise en l'espace de 123 rencontres. Le Diable Rouge a donc battu le record de l'Allemand Mesut Özil, qui a eu besoin de 141 rencontres pour y parvenir. Dans les années '90, le Français Eric Cantona avait distillé 50 assists en 143 matches. Ce match a été l'occasion pour d'autres joueurs d'atteindre des chiffres historiques. David Silva a joué son 400e match pour les Skyblues alors que Sergio Agüero a inscrit son 400e but en carrière, le 235e avec City. Manchester a eu un peu de réussite sur son but d'ouverture car De Bruyne a loupé sa frappe mais Sergio Aguero a récupéré le ballon et l'a placé au fond d'une frappe à ras de terre (15e, 0-1). Bournemouth avait connu encore plusieurs coups durs quand Raheem Sterling, bien servi par David Silva, a inscrit son 5e but de la saison (43e, 0-2). Les Cherries ont réagi et Harry Wilson leur a rendu l'espoir sur coup franc (45e+3, 1-2). Mais Silva, qui fêtait son 400e match avec les Citizens, a distillé un second assist à Aguero (64e, 1-3). (Belga)