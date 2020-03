Marouane Fellaini infecté par le Covid-19

(Belga) Marouane Fellaini a été testé positif au Covid-19, a annoncé dimanche le média chinois spécialisé Sina Sports. Le Belge, récemment revenu en Chine où il évolue au Shandong Luneng, ne présenterait aucun symptôme. Ni le joueur ni le club n'ont encore officialisé la nouvelle.

Toujours selon le site sportif chinois, l'ancien Diable Rouge est rentré en Chine via Shanghai, où il a pris un taxi et un train à grande vitesse pour rejoindre Jinan. Placé en quarantaine en tant que personne revenant de l'étranger, Fellaini a vu son test se révéler positif. Sina Sports a précisé qu'il a été emmené en ambulance à l'hôpital de Jinan, où il a été placé en isolement. Dimanche, les autorités de Jinan ont affirmé qu'une personne souffrait du coronavirus, sans préciser son identité, mais l'âge et la chronologie des faits correspondent à ceux du milieu de terrain belge de 32 ans. Actif en Chine depuis février 2019, Fellaini est sous contrat avec le Shandon Luneng jusqu'au terme de l'année 2021. (Belga)