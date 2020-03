Mbappé, testé négatif au coronavirus, dans le groupe pour Dortmund, pas Thiago Silva

(Belga) Kylian Mbappé fait partie de la sélection du Paris Saint-Germain pour affronter le Borussia Dortmund ce mercredi pour le match retour des huitièmes de finale de Ligue des Champions, a annoncé le PSG mercredi. Thiago Silva, le capitaine parisien, doit déclarer forfait.

Fiévreux en début de semaine, Mbappé a passé un test au coronavirus. Un test qui s'est avéré négatif pour le joueur français qui souffre d'une angine mais qui s'est entraîné avec le groupe mercredi matin et figure donc dans le groupe de Thomas Tuchel pour affronter les Borussen. Ce qui n'est pas le cas de Thiago Silva. Le défenseur brésilien, victime d'une lésion à la cuisse fin février, n'est pas encore totalement rétabli. Thomas Meunier ne sera pas de la partie non plus côté parisien. Le Diable Rouge est suspendu après sa troisième carte jaune reçue au match aller, au même titre que Marco Verratti. Le match se déroulera à huis clos au Parc des Princes en raison de l'épidémie de coronavirus. Au match aller, Dortmund, avec Axel Witsel et Thorgan Hazard, s'était imposé 2-1.