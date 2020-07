Météo : alerte jaune sur tout le pays ce mercredi

(Belga) L'Institut royal météorologique (IRM) a lancé mercredi matin une alerte jaune sur le territoire belge en raison de fortes précipitations, avec des cumuls de 20 à 40 litres par mètre carré en 24h entre mardi et mercredi soir. Les cumuls les plus élevés devraient toutefois essentiellement concerner les régions situées au nord du sillon Sambre et Meuse. L'alerte jaune s'étend de mercredi 07h00 à jeudi 00h00.

La zone de perturbation concerne actuellement le centre et l'ouest du pays. Elle se déplacera vers l'est mercredi après-midi avant de quitter définitivement le pays vers l'Allemagne en cours de soirée. Cette après-midi, le temps deviendra plus sec sur l'ouest, mais il faudra également composer avec un risque d'orage ailleurs. (Belga)