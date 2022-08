Météo: après un été particulièrement chaud, va-t-on connaître une nouvelle vague de chaleur?

Cette poussée du thermomètre n'est pas la première depuis le début de l'été. Il y a déjà eu plusieurs phase de chaleur élevée dans le pays.. Retour sur ces moment-clés, en dates et en températures.

L’été 2022 en trois temps:

Le premier épisode, le pic. Deux dates à retenir : les 18et 19 juillet qui ont respectivement connu 33 puis 38° à Uccle, la station de référence. Cet épisode a été suivi de rafraîchissement pendant quelques jours bien que l’on ait dépassé les 30 degrés le 24 juillet puis les 28 degrés le 2 août.

S’en suit le deuxième épisode : la vraie vague de chaleur. Pendant neuf jours, du 9 au 18 août, 30 degrés ont été ressentis pendant trois jours consécutifs puis au moins 25 degrés cinq jours de suite. Puis la vague s’est retirée trois petits jours avant de revenir un peu moins forte.

Le troisième épisode vient ensuite : une mini vague. 27, 28 puis plus de 30 degrés ce mercredi et ce jeudi. A partir de vendredi, les températures vont redescendre. On ne peut donc pas parler de deuxième vague.