Prévisions météo: jusqu'à 29 degrés ce mardi, des orages pas exclus ce mercredi

Le mercure va grimper jusqu'à 29°C dans le centre du pays ce mardi, selon l'Institut royal météorologique (IRM). Ce temps chaud sera accompagné d'un soleil généreux et quelques voiles de nuages élevés. Le thermomètre devrait culminer à 24°C en Hautes Fagnes et à 22°C à la côte. Le ciel restera dégagé en soirée et dans la nuit de mardi à mercredi. Les températures seront comprises entre 9 et 15°C.

Mercredi, les nuages élevés garniront le ciel et quelques averses, principalement au sud du sillon Sambre et Meuse, sont possibles. Un orage n'y est d'ailleurs pas exclu. Les températures oscilleront entre 17°C à la mer, 20°C en Hautes Fagnes et 25°C dans le centre du pays.

Jeudi, nuages et éclaircies rythmeront la journée avec des risques d'averses. Le thermomètre perdra quelques degrés puisque les maximas ne devraient pas dépasser les 18°C. Les nuages et les risques de précipitations devraient encore être au menu en fin de semaine avec des températures toujours fraiches, ne dépassant pas les 16 ou 17°C.