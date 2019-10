Météo - Un week-end sous les averses

(Belga) Ce samedi, la nébulosité sera abondante et des pluies parfois sous forme d'averses traverseront nos régions, selon les prévisions de l'IRM. En cours d'après-midi, le temps deviendra progressivement plus sec sur l'ouest puis sur le centre du pays avec arrivée de quelques éclaircies en soirée. Le risque d'averses persistera dans la région côtière. Le vent sera généralement modéré de sud à sud-ouest. Les maxima oscilleront de 10 à 15 degrés.

Ce soir et la nuit prochaine, le temps sera temporairement plus sec avec des éclaircies sur l'ouest et le centre du pays. Des nuages bas réduiront parfois la visibilité en Ardenne. En seconde partie de nuit, le ciel se couvrira et de nouvelles pluies se propageront à partir de la France sur les régions situées au sud du sillon Sambre et Meuse. Le vent sera faible de sud à sud-ouest puis de direction variable. Minima de 7 à 11 degrés. Demain dimanche, une zone de pluie assez active arrosera copieusement la moitié sud-est du pays où un coup de tonnerre n'est pas exclu. Quelques pluies pourront également se produire sur le centre, mais le temps devrait rester sec durant une grande partie de la journée sur le nord- ouest. Maxima attendus de 11 à 14 degrés.