"Des milliers d'appels sur tout le pays": les pompiers ont été très sollicités pendant la tempête Eunice

La caserne de pompier de Namur s'est retrouvée noyée sous les appels téléphoniques hier soir, au plus fort de la tempête Eunice. Les pompiers ont travaillé dans l'urgence jusque 5h ce matin. Ils ont dû gérer près de 300 appels.

"Hier, en soirée, c'était quasi un appel toutes les minutes", rapporte Olivier Gonze, capitaine à la zone de secours 'NAGE'. Au niveau des signalements, les gens appelaient pour "énormément d'arbres sur les voiries, des arbres sur des toitures, des câbles électriques arrachés par le vent, des objets emportés par le vent". Sur l'ensemble du pays, ce sont des milliers d'appels qu'on reçu les différentes zones de pompiers.

Ce matin, les alertes les plus urgentes ont été traitées, les pompiers s'attèlent donc aux tâches 'non vitales', comme les arbres tombés dans les jardins mais qui ne présentent pas de danger ni pour les habitants, ni pour les habitations. "On essaye d'aller vite, beaucoup de gens attendent nos services", explique Frédéric Lacroix, sergent pompier au poste de secours de Namur. "On essaye de travailler vite, bien, efficacement et en toute sécurité".

Au niveau des victimes, la tempête aura fait un mort et six blessés dans notre pays. Parmi les blessés, deux sont dans un état critique : un jeune homme de 18 ans qui a été touché à la tête par la chute d'une branche d'arbre et un homme qui a été percuté par un panneau solaire qui s'envolait.

Une jeune fille a dû être désincarcérée de sa voiture sur laquelle un mur s'était effondré. D'autres personnes ont été légèrement blessées par des bris de verre.